Силы ЛНР и ДНР при поддержке России продолжают наступление

Силы народных республик ЛНР и ДНР при поддержке российской армии продолжили наступление и освободили населенный пункт Майорск.

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что объединенные силы народных республик Донбасса при поддержке российской армии продолжили наступление и освободили населенный пункт Майорск.

"По состоянию на 15 сентября на территории ДНР группировки войск народных республик при огневой поддержке российской армии освободила Майорск", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Николаевка и Николаевка вторая.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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