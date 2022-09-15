Силы ЛНР и ДНР при поддержке России продолжают наступление
Силы народных республик ЛНР и ДНР при поддержке российской армии продолжили наступление и освободили населенный пункт Майорск.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что объединенные силы народных республик Донбасса при поддержке российской армии продолжили наступление и освободили населенный пункт Майорск.
"По состоянию на 15 сентября на территории ДНР группировки войск народных республик при огневой поддержке российской армии освободила Майорск", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Николаевка и Николаевка вторая.
Опубликовано: Максим Алексеев
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