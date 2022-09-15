Виктор Лукашенко призвал белорусских спортсменов готовится к Играм в Париже
Белорусские спортсмены должны готовиться к Олимпийским Играм в Париже, завил глав НОК Беларуси Виктор Лукашенко.
Президент национального олимпийского комитета принял участие в заседании Комиссии спортсменов ОКР. На полях встречи с коллегами Виктор Лукашенко заявил:
«Мы чувствуем небольшое потепление на международном спортивном уровне, очень надеемся, что неправомерные санкции будут сняты. Наши атлеты должны подготовиться к квалификационным соревнованиям, которые уже начались, и к самой Олимпиаде».
Отметим, что ряд международных спортивных федераций не пошли на поводу у МОК и не отлучили белорусских спортсменов от выступлений под своим национальным флагом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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