Пугачева отправила Галкину видеообращение от имени детей

Примадонна запечатлела момент сбора Лизы и Гарри в школу, а шоумен выложил эти кадры в своих соцсетях.

Примадонна сняла для своего мужа Максима Галкина видеоролик, в котором запечатлела момент сборов Лизы и Гарри в школу, сообщает Рамблер.

Это видео, как уточняет "Слово и дело", шоумен опубликовал в своих соцсетях.

«Привет, пася», — так обратилась Лиза к папе в ролике.

На кадрах также видно, как Алла Борисовна поговорила с детьми и узнала, когда они вернутся домой. Гарри сообщил, что у него уроки закончатся в 19:30.

Издание напомнило, что Пугачева вернулась в Россию вместе с детьми, чтобы Лиза и Гарри пошли в школу в Москве.

А Галкин в это время продолжает гастроли. Недавно артист выступил в Новой Зеландии, и затем остался в этой стране на отдых.