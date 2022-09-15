Пугачева отправила Галкину видеообращение от имени детей
Примадонна запечатлела момент сбора Лизы и Гарри в школу, а шоумен выложил эти кадры в своих соцсетях.
Примадонна сняла для своего мужа Максима Галкина видеоролик, в котором запечатлела момент сборов Лизы и Гарри в школу, сообщает Рамблер.
Это видео, как уточняет "Слово и дело", шоумен опубликовал в своих соцсетях.
«Привет, пася», — так обратилась Лиза к папе в ролике.
На кадрах также видно, как Алла Борисовна поговорила с детьми и узнала, когда они вернутся домой. Гарри сообщил, что у него уроки закончатся в 19:30.
Издание напомнило, что Пугачева вернулась в Россию вместе с детьми, чтобы Лиза и Гарри пошли в школу в Москве.
А Галкин в это время продолжает гастроли. Недавно артист выступил в Новой Зеландии, и затем остался в этой стране на отдых.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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