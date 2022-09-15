Путин заявил об уродливых очертаниях попыток создать однополярный мир

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что попытки США и Европы создать однополярный мир в последнее время приобрели очень уродливые очертания.

На встрече председателя Китайкой Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и президента Российской Федерации Владимира Путина, прозвучало много критики сторонников «однополярного мира». Лидеры государств обратили внимание, что с энергокризисом сторонников такого мира становится все меньше.

Владимир Путин отметил, что в последнее время все попытки создания однополярного мира приобрели уродливые очертания. По его словам, каждое отдельно взятое государство, задействованное в мировой экономики, должно само решать свою судьбу и не сводить политику «воедино».

Всетрэа Владимира Путина и Си Цзиньпина проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На встрече Путин особенно подчеркнул, что однополярный мир — неприемлемый путь для подавляющего большинства государств на планете.

Эксперты считают, что встреча лидеров России и Китая — важный сигнал для США и их союзников. Она показывает не только китайскую поддержу России, но и важность этой встречи, особенно с учетом того, что это первый визит Си Цзиньпина за границу Китая за последние два года.