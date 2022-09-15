Осенний уход за абрикосом и подготовка дерева к зимовке
Опасность для абрикосовых деревьев зимой представляют внезапные оттепели. Они запускают биохимические процессы, и с возвращением холодов повреждаются цветковые почки.
Гибель цветковых почек происходит в зимний период, весной растение будет плохо плодоносить.
Хуже всего переносят зиму молодые абрикосы. Для них характерен сильный и долгий рост.
Растения не успевают хорошо подготовиться к наступлению морозов, побеги, которые не одревеснели, зимой вымерзают.
Абрикос - теплолюбивая культура, и готовить его к зиме нужно заранее, соблюдая ряд обязательных мер.
Санитарная обрезка проводится в сентябре/октябре. Нужно убрать сухие ветки и сформировать крону.
Срезанные места должны успеть зажить, для этого нужна подходящая температура - не ниже +8 градусов.
Когда листья спадут, дерево нужно обработать бордоской жидкостью для защиты от грибка. Внимание надо уделить именно штамбу и скелетным ветвям.
Хорошо защищает дерево от болезней и вредителей побелка гашеной известью с коровяком. Подойдет также "Арбо-Флекс".
Белить деревья надо в сухую и прохладную погоду. В теплую осень побеги могут расти долго, ветки не до конца вызревают, а с ними и цветковые почки, древесина.
Это становится причиной вымерзания зимой.
Предотвратить такую ситуацию может полив древесной золой. Раствор делается из 10 л воды и стакана золы. Один взрослый абрикос требует 6 ведер.
Процедура ускоряет созревание побегов и останавливает их дальнейший рост осенью. Также с этой целью еще со второй половины лета стоит отказаться от азотных удобрений.
Накануне прихода стойких холодов нужно мульчировать приствольную зону торфом, перегноем, компостом, подойдет и песок с древесными опилками. Высота слоя мульчи будет примерно 20 см.
Опубликовано: Храмова Оксана
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