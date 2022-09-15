Во время заседания руководства Бундесвера министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия передаст Украине еще две РСЗО Mars II и десятки бронемашин.

Кристина Ламбрехт напомнила, что ранее Украина получила от немецкой стороны три реактивные системы залпового огня РСЗО Mars II, однако в скором времени на вооружение поступит еще две такие немецкие системы (их называют аналогом американских HIMARS, только на гусеничном шасси).

Министр обороны ФРГ рассказала, что специалисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны пройти обучение для работы с немецкими системами до конца сентября 2022 года, после чего РСЗО отправятся на украинскую территорию.

Вместе с еще двумя РСЗО, Германия планирует передать более 50 бронемашин типа Dingo. Ламбрехт также пообещала в скором времени завершить так называемый кольцевой обмен с Грецией.

В рамках кольцевого обмена правительство Греции поставит Украине 40 боевых бронированных машин пехоты (БМП) советского образца, а вместо них получил 40 БМП от Германии Marder. Ранее Ламбрехт заявила, что Германия не собирается передавать Украине тяжелое наступательное вооружение западного производства, однако может поменять позицию после того, как это сделают США и другие страны НАТО.