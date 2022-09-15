ВСУ обстреляли российское село Нехотеевка в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военнослужащие обстреляли российское село Нехотеевка.

В четверг вечером, 15 сентября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что село Нехотеевка подверглось обстрелу со стороны Украины.

Гладков также заявил, что один из выпущенных ВСУ боеприпасов по белгородскому селу попал прямо по местной автозаправочной станции, в результате чего возникло возгорание, которое в настоящее время локализовано благодаря оперативной работе пожарных расчётов.