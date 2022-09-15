Дочь Петросяна после его развода со Степаненко поддержала мачеху
На момент встречи Евгения Петросяна с Еленой Степаненко оба они были несвободны. Для Степаненко Петросян стал вторым мужем, она для него – четвертой женой.
Первый муж Елены – пианист Александр Васильев. По его мнению, у них был хороший брак до тех пор, как Степаненко начала работать с Петросяном.
Постепенно их отношения переросли в романтические, Степаненко развелась с Васильевым и вышла замуж за Петросяна.
У них не было детей, но Елена подружилась с дочерью мужа от первого брака Викториной. Ее мать погибла, когда девочка была маленькой, и Степаненко фактически заменила ей маму.
Позднее Викторина вышла замуж и ехала в США, родила двоих сыновей Андрея и Марка. Все это время она поддерживала отношения со Степаненко и Петросяном.
Но их развода она принять не смогла, как и новую жену Петросяна, которая моложе его на 40 лет. Викторина поддержала Елену Степаненко и даже не поздравила отца с рождением сына Вагана.
Степаненко считает семью приемной дочери родными людьми, а Викторина относится к ней, как к матери.
Правда, адвокаты Петросяна говорят, что Викторина просто не хочет делить наследство с новой женой отца.
Опубликовано: Светлана Репина
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