Дочь Петросяна после его развода со Степаненко поддержала мачеху

На момент встречи Евгения Петросяна с Еленой Степаненко оба они были несвободны. Для Степаненко Петросян стал вторым мужем, она для него – четвертой женой.

Первый муж Елены – пианист Александр Васильев. По его мнению, у них был хороший брак до тех пор, как Степаненко начала работать с Петросяном.

Постепенно их отношения переросли в романтические, Степаненко развелась с Васильевым и вышла замуж за Петросяна.

У них не было детей, но Елена подружилась с дочерью мужа от первого брака Викториной. Ее мать погибла, когда девочка была маленькой, и Степаненко фактически заменила ей маму.

Позднее Викторина вышла замуж и ехала в США, родила двоих сыновей Андрея и Марка. Все это время она поддерживала отношения со Степаненко и Петросяном.

Но их развода она принять не смогла, как и новую жену Петросяна, которая моложе его на 40 лет. Викторина поддержала Елену Степаненко и даже не поздравила отца с рождением сына Вагана.

Степаненко считает семью приемной дочери родными людьми, а Викторина относится к ней, как к матери.

Правда, адвокаты Петросяна говорят, что Викторина просто не хочет делить наследство с новой женой отца.