Европарламент больше не считает Венгрию демократическим государством
В Европейском парламенте заявили, что Венгрия превратилась из демократии в «электоральную автократию».
15 сентября Европейский парламент опубликовал доклад посвящённый тому, что венгерское правительство преднамеренно подрывает европейские ценности, превратив политическую систему Венгрии в «электоральную автократию».
Отмечается, что доклад Европарламента был одобрен 433 депутатами, в то время как лишь 123 выступило против признания Венгрии автократией, где регулярно проводятся выборы, но «не соблюдаются демократические нормы».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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