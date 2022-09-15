Европарламент больше не считает Венгрию демократическим государством

В Европейском парламенте заявили, что Венгрия превратилась из демократии в «электоральную автократию».

15 сентября Европейский парламент опубликовал доклад посвящённый тому, что венгерское правительство преднамеренно подрывает европейские ценности, превратив политическую систему Венгрии в «электоральную автократию».

Отмечается, что доклад Европарламента был одобрен 433 депутатами, в то время как лишь 123 выступило против признания Венгрии автократией, где регулярно проводятся выборы, но «не соблюдаются демократические нормы».