Экспорт газа в Европу падает, но «Газпром» наращивает добычу для Китая
Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что в этом году экспорт российского природного газа в Европу сократится примерно на 66% или 50 млрд кубометров.
Годом ранее экспорт составлял 150 миллиардов кубометров, на долю России приходилось 40% поставок в Европу.
Но с тех пор эта доля упала до 9%, поскольку Москва перекрывает потоки газа и на неопределенный срок закрывает газопровод «Северный поток-1».
Однако в этом месяце российская государственная энергетическая компания «Газпром» увеличила добычу газа.
Согласно данным, собранным Bloomberg, с 1 по 15 сентября «Газпром» добывал 847 млн кубометров в сутки, что на 2,1% больше, чем в предыдущем месяце . Общий объем производства с начала года по-прежнему ниже уровня 2021 года на 16%.
Всплеск в этом месяце связан с ростом спроса в Китае.
По данным Bloomberg, экспорт российского газа в Китай в этом году достигнет 15–16 млрд кубометров по сравнению с 10,4 млрд кубометров в 2021 году.
Ранее «Газпром» заявил, что российский газ незаменим для Европы, и нет страны, которая могла бы предоставить ресурсы, сравнимые с ресурсами месторождений Сибири и полуострова Ямал.
Опубликовано: Светлана Репина
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