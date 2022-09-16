Диетолог Джефф Чатари назвал 6 пищевых привычек для быстрого сжигания жира

Для того чтобы снизить вес и избавиться от жира на животе необходимо изменить свои пищевые привычки.

Диетолог Джефф Чатари говорит, что сжигание жира можно ускорить за счет сокращения потребляемых калорий и повышения метаболизма. Сделать это помогут следующие продукты.

Капуста, шпинат, руккола и другая листовая зелень способствуют уменьшению висцерального жира в брюшной полости. Эти продукты низкокалорийны, содержат много витаминов, полезных веществ и клетчатки.

Кофе тоже может помочь в сжигании жира, поскольку кофеин ускоряет метаболизм. Особенно быстро сжигание жира происходит при сочетании кофе с физическими нагрузками.

Зеленый час содержит не только кофеин, но и вещество под названием «эпигаллокатехин», которое ускоряет сжигание калорий даже в состоянии покоя.

Яйца, орехи, рыба, фасоль и другие источники белка дают чувство сытости, сокращают риск переедания и потребления чрезмерного количества углеводов.

Стакан воды перед каждым приемом пищи нормализует работу внутренних органов и мешает потреблять слишком много калорий, наполняя желудок.

Освощной день без мяса раз в неделю – полезная привычка не только для похудения, но и для здоровья, поскольку растительные белки даже лучше утоляют голод, чем животные.