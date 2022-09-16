Белый дом одобрил дополнительную военную помощь Украине на 600 миллионов долларов
Этот новый транш помощи не предусматривает отправку запрошенных Киевом ракет большей дальности типа ATACMS, способных поражать на расстоянии до 300 километров.
Белый дом в четверг (15 сентября) утвердил новый компонент военной помощи Украине на сумму до 600 миллионов долларов, в основном это боеприпасы для артиллерийских систем, которые уже есть у украинских сил.
В пресс-релизе глава Госдепа указывает, что разрешил Пентагону использовать свои запасы для доставки оборудования и услуг в Украину без дополнительных подробностей.
Со своей стороны, Пентагон уточнил, что этот новый транш военной помощи Украине, в частности, будет включать в себя высокоточные ракеты для уже поставленных Киеву артиллерийских систем «Химарс», а также снаряды, совместимые с другими системами, имеющимися у украинских сил.
Министр иностранных дел Энтони Блинкен отметил, что с этим новым траншем помощи Вашингтон также направляет противоартиллерийские радары, бронетехнику, системы защиты от беспилотников и оборудование для разминирования.
«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы доставляем оружие и технику, которые очень эффективно используются украинскими силами, продолжающими свое контрнаступление против России», — добавил госсекретарь США в своем заявлении. «Президент Байден ясно дал понять: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал он.
Соединенные Штаты уже предоставили Украине военную помощь на сумму 15,8 млрд долларов с момента прибытия Джо Байдена в Белый дом в январе 2021 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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