Трампу удалось заполучить независимого эксперта для экспертизы документов из Мар-а-Лаго
Независимый эксперт будет отвечать за рассмотрение тысяч документов, изъятых в начале августа из дома Дональда Трампа, при этом суд подтвердил решение об ограничении доступа к ним следователей.
Трамп обратился в суд с просьбой назначить независимую третью сторону для изучения документов, изъятых во время обыска 8 августа. ФБР подозревает Дональда Трампа в том, что он хранил в своем доме совершенно секретные документы.
В понедельник Министерство юстиции США заявило, что одобрило одну из кандидатур, предложенных адвокатами Дональда Трампа, а судья Флориды Эйлин Кэннон подтвердила имя этого независимого эксперта в четверг вечером.
Это Рэймонд Дири, 78 лет, отставной федеральный судья Нью-Йорка. Теперь он отвечает за определение того, могут ли определенные изъятые документы быть возвращены Дональду Трампу или классифицироваться как «конфиденциальные» и, следовательно, не могут быть использованы в расследованиях, направленных против него.
Опубликовано: Тарас Медведев
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