Трампу удалось заполучить независимого эксперта для экспертизы документов из Мар-а-Лаго

Независимый эксперт будет отвечать за рассмотрение тысяч документов, изъятых в начале августа из дома Дональда Трампа, при этом суд подтвердил решение об ограничении доступа к ним следователей.

Трамп обратился в суд с просьбой назначить независимую третью сторону для изучения документов, изъятых во время обыска 8 августа. ФБР подозревает Дональда Трампа в том, что он хранил в своем доме совершенно секретные документы.

В понедельник Министерство юстиции США заявило, что одобрило одну из кандидатур, предложенных адвокатами Дональда Трампа, а судья Флориды Эйлин Кэннон подтвердила имя этого независимого эксперта в четверг вечером.

Это Рэймонд Дири, 78 лет, отставной федеральный судья Нью-Йорка. Теперь он отвечает за определение того, могут ли определенные изъятые документы быть возвращены Дональду Трампу или классифицироваться как «конфиденциальные» и, следовательно, не могут быть использованы в расследованиях, направленных против него.