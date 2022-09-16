Газопровод «Сила Сибири-2» станет для России альтернативой «Северному потоку-2»
Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Сила Сибири-2» фактически может заменить потери России от приостановки сертификации «Северного потока-2».
По новому газопроводу «Сила Сибири-2» может прокачиваться примерно тот же объем «голубого топлива», как и по «Северному потоку-2», разница лишь в направлении — один газопровод идет в Азию, другой — на европейский континент.
Александр Новак считает, что «Сила Сибири-2» вполне может заменить потери российских экспортеров газа от того, что Европа не желает сертифицировать и запускать газопровод «Северный поток-2».
Он напомнил, что не так давно обсуждался энергетический проект второй «сибирской силы» на мощность 50 миллиардов кубометров газа.
Ранее вице-премьер РФ сообщал журналистам, что российская сторона рассчитывает достичь окончательные договоренности с Китаем по «Силе Сибири-2» в ближайшее время.
При этом, речь идет даже не о месяцах переговоров, а буквально неделях.
Новак указывал на то, что в настоящее время наблюдается рост потребления как самого сжиженного газа, так и прокачки газа по действующим трубопроводам. Достижения договоренности должны произойти в ближайшее время, так как это выгодно обеим сторонам.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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