Газопровод «Сила Сибири-2» станет для России альтернативой «Северному потоку-2»

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Сила Сибири-2» фактически может заменить потери России от приостановки сертификации «Северного потока-2».

По новому газопроводу «Сила Сибири-2» может прокачиваться примерно тот же объем «голубого топлива», как и по «Северному потоку-2», разница лишь в направлении — один газопровод идет в Азию, другой — на европейский континент.

Александр Новак считает, что «Сила Сибири-2» вполне может заменить потери российских экспортеров газа от того, что Европа не желает сертифицировать и запускать газопровод «Северный поток-2».

Он напомнил, что не так давно обсуждался энергетический проект второй «сибирской силы» на мощность 50 миллиардов кубометров газа.

Ранее вице-премьер РФ сообщал журналистам, что российская сторона рассчитывает достичь окончательные договоренности с Китаем по «Силе Сибири-2» в ближайшее время.

При этом, речь идет даже не о месяцах переговоров, а буквально неделях.

Новак указывал на то, что в настоящее время наблюдается рост потребления как самого сжиженного газа, так и прокачки газа по действующим трубопроводам. Достижения договоренности должны произойти в ближайшее время, так как это выгодно обеим сторонам.