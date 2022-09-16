Под Изюмом обнаружили массовое захоронение солдат ВСУ

В районе Изюма Харьковской области было обнаружено массовое захоронение украинских солдат, где более 440 могил.

16 сентября британский телеканал Sky News, ссылаясь на заявление главного следователя полиции Харьковской области Сергея Болвинова, сообщил о том, что украинские правоохранители обнаружили в районе города Изюма, где недавно побывал глава киевского режима Владимир Зеленский, массовые захоронения бойцов ВСУ.

Болвинов также заявил, что обнаруженные правоохранителями под Изюмом тела всех захороненных в более чем четырёхсот четырёх могилах украинских солдат будут эксгумированы для проведения судебно-медицинской экспертизы.