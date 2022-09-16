Киргизия и Таджикистан начали военные столкновения в приграничных районах

Киргизская сторона обвинила Таджикистан в отказе соблюдать договоренности по режиму прекращения огня. В Киргизии указали на продолжающиеся обстрелы спустя два дня после договоренности.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики заявила, что начиная с 8:30 утра требует прекратить огонь и провести переговоры. Тем не менее, по состоянию на 10:00 часов, таджикская сторона не выполнила договоренности.

В свою очередь в пресс-центре Пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщают, что по состоянию на 10:00 часов «на всех направлениях государственной границы Таджикистана с Киргизией, продолжаются вооруженные конфликта», а силы соседней страны атакуют приграничные села Таджикистана.

Таджикистан заявляет, что Киргизия применяет также «все виды тяжелого огнестрельного вооружения». Достигнутые в ходе переговоров договоренности о прекращении огня на общем участке границы не работают, а военные применяют артиллерию и минометы, поэтому власти Киргизии приняли решение об эвакуации мирного населения из опасных районов.

Ранее в Киргизии заявили, что заметили бронетехнику Таджикистана на общем участке границы. Государственный комитет Национальной безопасности Киргизии заявил, что видит угрозу захвата территории республики при продолжающихся интенсивных боях.