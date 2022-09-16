Володин: требование Польши по возмещению ущерба за Вторую мировую войну реабилитирует фашизм

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что требование к российской стороне о возмещении ущерба за Вторую мировую войну реабилитирует фашизм.

Вячеслав Володин прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что российская сторона обязана возместить ущерб, нанесенный за Вторую мировую войну. По мнению спикера Госдумы РФ, такое требование фактически реабилитирует фашизм.

Володин считает, что после таких заявлений польского лидера, его словами необходимо заняться компетентными органами. Вполне возможно, за такие вещи могут привлечь к уголовной ответственности, несмотря на высокую государственную должность.

Ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал идею парламента страны потребовать от России и Германии репарации за ущерб, который эти страны нанесли польской стороне во время Второй мировой войны.

В Германии также высказались против «дополнительных репараций». В немецком правительстве считают, что сумма возмещения ущерба уже была согласована и практически выплачена, поэтому пересматривать ее не имеет смысла.