Independent: в Британии пожалели, что не пригласили Путина на похороны Елизаветы II

По сообщению Independent, в британском обществе и политических кругах считают, что пригласив президента России Владимира Путина на похороны Елизаветы II, можно было бы улучшить отношения между странами.

Правительство нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс упускает возможность, которую всегда доварил такие трагические события, как государственные похороны. Тем более, если говорить об уровне и величии королевы Великобритании Елизаветы II.

При этом отсутствие приглашения на похороны британского монарха для президента России Владимира Путина, не просто оставляет «все как есть», а усугубляет отношения между странами. В материале Independent отмечается, что Путин был одним из первых мировых лидеров, кто выразил соболезнование королю Карлу III по поводу кончины Елизаветы II.

Ранее внешнеполитическое ведомство России заявило, что «неприглашение» представителей российской стороны на похороны Елизаветы II глубоко безнравственный поступок. Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что британский монарх в годы Второй мировой войны служила в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, которые «сражались с нацистами и их украинскими пособниками».

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут 19 сентября 2022 года. В Букингемском дворце подробно рассказали о том, как будет проходить церемония. Утром в понедельник гроб перенесут на орудийный лафет, который использовался при похоронах королевы Виктории, королей Эдуарда VII, Георга V, Георга VI, а также премьер-министра Уинстона Черчилля.