Стремоусов заявил, что ВСУ попали в окружение рядом с Херсонской областью

По словам заместителя главы региональной администрации Кирилла Стремоусова, украинские войска попали в тактическое окружение в непосредственной близости с Херсонской областью.

Чиновник сообщил, что в реке Ингулец заметно поднялся уровень воды.

Это привело к повреждению переправ, которые украинские войска возвели рядом с границами Херсонской области.

Как отметил Стремоусов, сейчас эти подразделения ВСУ остались практически без снабжения, и по факту находятся в тактическом окружении, причем они прижаты к воде.

У находящихся там военных бедственное положение, подчеркнул Стремоусов.