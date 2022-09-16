Стремоусов заявил, что ВСУ попали в окружение рядом с Херсонской областью
По словам заместителя главы региональной администрации Кирилла Стремоусова, украинские войска попали в тактическое окружение в непосредственной близости с Херсонской областью.
Чиновник сообщил, что в реке Ингулец заметно поднялся уровень воды.
Это привело к повреждению переправ, которые украинские войска возвели рядом с границами Херсонской области.
Как отметил Стремоусов, сейчас эти подразделения ВСУ остались практически без снабжения, и по факту находятся в тактическом окружении, причем они прижаты к воде.
У находящихся там военных бедственное положение, подчеркнул Стремоусов.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Стремоусов заявил, что ВСУ попали в окружение рядом с Херсонской областью