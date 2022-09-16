Лукашенко призвал президента Ирана держаться вместе, чтобы занять своё место под солнцем

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал своего иранского коллегу Ибрахима Раиси держаться вместе, чтобы занять своё место под солнцем.

16 сентября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в узбекском Самарканде провёл двустороннюю встречу с главой Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси в рамках саммита ШОС, где призвал своего иранского коллегу к тесному сотрудничеству между Минском и Тегераном не просто для того, «чтобы выжить, а занять своё место под солнцем».

Также белорусский лидер обозначил два основных направления для совместной работы внешнеполитических ведомств Беларуси и Ирана: интенсифицировать отношения и провести их ревизию.

После окончания встречи с президентом Ирана, Лукашенко отправился на расширенное заседание Шанхайской организации сотрудничества, где лидеры стран-участниц обсудят актуальные региональные и международные экономические и политические вопросы.