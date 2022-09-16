Посол России в Швеции Татаринцев: при переходе спецоперации к войне Украину ждет конец

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что если российская специальная военная операция перейдет в стадию войны, то Украине «быстро придет конец».

Виктор Татаринцев считает, что в случае перехода российской стороны к реальной войне от специальной военной операции, то ВС РФ оперативно сменит тактику и «перейдет к настоящим военным действиям».

По словам дипломата, специальная военная операция не предполагает использование тех методов и вооружения, которые могут использоваться при ведении войны. Аналитики считают, что Виктор Татаринцев имел ввиду ковровые бомбардировки и другие массированные атаки.

Дипломат подчеркнул, что коллективному Западу следует учитывать, что «Российскую Федерацию не получится так просто изолировать от остального мира». Виктор Татаринцев указал на то, что невозможность изоляции уже показывают беспрецедентные санкции.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян также высказывала мнение, что в «горячей войне» российская сторона сможет захватить Украину за считанные дни. Именно поэтому то, что сейчас происходит нельзя называть войной — это специальная военная операция.