Reuters: Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита ШОС

Информационное агентство Reuters сообщает, что лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин специально пропустил ужин с лидерами 11 стран в рамках саммита ШОС.

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) был организован ужин с лидерами 11 государств. В числе прочих, на ужине присутствовали президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган.

При этом лидер Китайкой Народной Республики Си Цзиньпин намеренно пропустил мероприятие. Это подтвердили источники из правительства Узбекистана. Официальная причина его отсутствие — политика Китая по борьбе с коронавирусом.

Ранее аналитики высказывали мнение, что личное присутствие Си Цзиньпина на ШОС — серьезный сигнал для Запада. Во-первых, это первый выезд главы КНР за границу за последние два года. Во-вторых, в рамках ШОС у негобыла запланирована личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча Путина и Си Цзиньпина фактически показывает еще большее сближение России и Китая. При этом подробности встречи лидеров двух государств не раскрываются, пресс-службы лишь отметили, что речь будет идти об экономическом сотрудничестве.