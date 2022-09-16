Пентагон: в новый пакет военной помощи Киеву вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS

Соответствующее заявление было распространено пресс-службой главного военного ведомства США.

В документе сообщается, что Украина получит очередную военную помощью общей стоимостью примерно 600 млн. долларов США.

В нее войдут средства борьбы с беспилотниками, противоартиллерийские радары, артиллерийские снаряды, а также дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, утепленное обмундирование, приборы ночного видения и другое вооружение.

Опубликовано: Алексей Гладкий

 

 















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