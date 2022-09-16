Замглавы ВГА Херсонской области: подразделения ВСУ попали в тактическое окружение у реки Ингулец

Заместитель главы администрации Херсонской области рассказал, что в результате разлива воды в реке Ингулец подразделения украинской армии оказались в тактическом окружении.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в результате разлива воды в реке Ингулец, подразделения украинской армии оказались в бедственном положении попав в тактическое окружение.

"Сейчас они оказались отрезанными от снабжения и прижатыми к воде", - заявил чиновник.

Стремоусов подчеркнул, что у украинских военных нет возможности переправится на другой берег.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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