Замглавы ВГА Херсонской области: подразделения ВСУ попали в тактическое окружение у реки Ингулец
Заместитель главы администрации Херсонской области рассказал, что в результате разлива воды в реке Ингулец подразделения украинской армии оказались в тактическом окружении.
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в результате разлива воды в реке Ингулец, подразделения украинской армии оказались в бедственном положении попав в тактическое окружение.
"Сейчас они оказались отрезанными от снабжения и прижатыми к воде", - заявил чиновник.
Стремоусов подчеркнул, что у украинских военных нет возможности переправится на другой берег.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Стремоусов заявил, что ВСУ попали в окружение рядом с Херсонской областью