«Яндекс» изменился до неузнаваемости: куда пропали привычные сервисы — новости и почта

Привычных россиянам «Яндекс.Новостей» уже нет, а сама политика компании изменилась до неузнаваемости. Многие пользователи задаются вопросом, почему вместо новостей открывается «Дзен» и куда пропали сервисы.

Миллионы россиян 13 сентября не узнали привычную главную страницу «Яндекса» — по адресу привычных новостей стал открываться «Дзен» с этим сервисом, а еще погодой и другими дополнениями. Интернет сразу же заполнили вопросы, как это произошло и где найти привычные сводки событий (да и вообще, как вернуть старый добрый «Яндекс»).

На самом деле, изменения — это итог масштабного обмена активами между «Яндексом» и VK («Вконтакте») в 2022 года. Сервисы «Новости» и «Дзен» перешли под управление VK и объединились на одном портале. В свою очередь сервис доставки еды Delivery Club перешел в «Яндекс», а сама компания отошла от сегмента СМИ и сосредоточилась на других сервисах.

Вернуть привычный «Яндекс» не получится — изменения необратимы. Пользователям придется привыкать к новшествам и читать новости в «Дзен», а сервисами «Яндекса» пользоваться на новой странице компании (точнее странице, по несколько другому адресу).

На мобильных устройствах (телефонах, планшетах) «Яндекс» также серьезно изменился. Приложение компании для Android превратилась в «Яндекс Старт» и работает по модели браузера с главной страницей «Дзен». На iOS «Яндекс» остался прежним, но лишился «Новостей и «Дзена» — эти сервисы перешли под контроль VK, который займется доработок и разработкой собственных новшеств.