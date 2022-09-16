ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации в центре Херсона

Украинские войска атаковали Херсонскую администрацию с применением дальнобойных ракет.

Днём 16 сентября журналисты российского информагентства "РИА Новости" экстренно сообщили, что солдаты вооружённых сил Украины нанесли не менее пяти ракетных ударов по центру Херсона, в результате чего снаряды взорвались прямо возле временной гражданской администрации города (установлена армией России).

По данным "РИА Новости", в результате удара по зданию ВГА в центре Херсона в городе наблюдаются масштабные разрушения, есть раненые и погибшие.