ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации в центре Херсона
Украинские войска атаковали Херсонскую администрацию с применением дальнобойных ракет.
Днём 16 сентября журналисты российского информагентства "РИА Новости" экстренно сообщили, что солдаты вооружённых сил Украины нанесли не менее пяти ракетных ударов по центру Херсона, в результате чего снаряды взорвались прямо возле временной гражданской администрации города (установлена армией России).
По данным "РИА Новости", в результате удара по зданию ВГА в центре Херсона в городе наблюдаются масштабные разрушения, есть раненые и погибшие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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