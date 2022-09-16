Армия Украины нанесла удар по центру Херсона возле здания администрации
16 сентября украинские войска обстреляли центр Херсона с применением дальнобойных ракет, которые попали по центру города.
Днём пятницы российские военные корреспонденты сообщили, что вооружённые силы Украины выпустили не менее пяти ракет по центру города Херсон, контролируемого армией Россией. По данным журналистов, не менее пяти снарядов сдетонировали возле здания местной администрации.
Сообщается, что в результате взрыва ракет украинских военных в здании администрации Херсона есть люди, получившие ранения различной степени тяжести. Также известно, что в городе есть погибшие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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