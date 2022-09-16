В Пентагоне раскрыли содержание очередного пакета военной помощи Украине
В Министерстве обороны США рассказали о том, что войдет в очередной пакет военной помощи армии Украины.
Пентагон сообщил, что в новый пакет военной помощи Украине на общую сумму 600 миллионов долларов войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 36 тысяч снарядов для 105 мм артиллерийских орудий, противоартиллерийские радары и 1000 высокоточных снарядов.
Дополнительно армия Украины получит грузовики и прицепы для транспортировки тяжелой техники, стрелковое оружие, подрывные снаряды и приборы ночного видения.
Опубликовано: Максим Алексеев
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