В Пентагоне раскрыли содержание очередного пакета военной помощи Украине

В Министерстве обороны США рассказали о том, что войдет в очередной пакет военной помощи армии Украины.

Пентагон сообщил, что в новый пакет военной помощи Украине на общую сумму 600 миллионов долларов войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 36 тысяч снарядов для 105 мм артиллерийских орудий, противоартиллерийские радары и 1000 высокоточных снарядов.

Дополнительно армия Украины получит грузовики и прицепы для транспортировки тяжелой техники, стрелковое оружие, подрывные снаряды и приборы ночного видения.