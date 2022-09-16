На лондонских бобби напал мужчина с ножом, двое полицейских получили ранение

Нападение на двух полицейских в Лондоне «не рассматривается как террористическое», заявили в полиции.

Двое полицейских получили ножевые ранения рано утром в пятницу (16 сентября) в центре Лондона и госпитализированы, сообщила лондонская полиция, добавив, что был арестован мужчина «с ножом».

Инцидент произошел около 6 часов утра в районе Лестер-сквер, говорится в заявлении столичной полиции. Ни один из офицеров не находится в критическом состоянии, сообщила полиция в середине утра. Нападавший был задержан, он также госпитализирован.

Полиция заявила, что нападение «не рассматривается как связанное с терроризмом». Мэр Лондона Садик Хан охарактеризовал нападение как «ужасающее», напомнив о риске, на который пошла полиция, чтобы обеспечить всеобщую безопасность.

Это нападение произошло в то время, когда в британской столице развернуто гигантское устройство безопасности в преддверии похорон в понедельник королевы Елизаветы II.

Несколько сотен лидеров и коронованных особ со всего мира примут участие в церемонии, которая обещает стать «массовым вызовом», по словам нового начальника лондонской полиции Марка Роули.