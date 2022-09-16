На лондонских бобби напал мужчина с ножом, двое полицейских получили ранение
Нападение на двух полицейских в Лондоне «не рассматривается как террористическое», заявили в полиции.
Двое полицейских получили ножевые ранения рано утром в пятницу (16 сентября) в центре Лондона и госпитализированы, сообщила лондонская полиция, добавив, что был арестован мужчина «с ножом».
Инцидент произошел около 6 часов утра в районе Лестер-сквер, говорится в заявлении столичной полиции. Ни один из офицеров не находится в критическом состоянии, сообщила полиция в середине утра. Нападавший был задержан, он также госпитализирован.
Полиция заявила, что нападение «не рассматривается как связанное с терроризмом». Мэр Лондона Садик Хан охарактеризовал нападение как «ужасающее», напомнив о риске, на который пошла полиция, чтобы обеспечить всеобщую безопасность.
Это нападение произошло в то время, когда в британской столице развернуто гигантское устройство безопасности в преддверии похорон в понедельник королевы Елизаветы II.
Несколько сотен лидеров и коронованных особ со всего мира примут участие в церемонии, которая обещает стать «массовым вызовом», по словам нового начальника лондонской полиции Марка Роули.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Потап вернулся в Украину, сравнив себя с Бибером из-за паралича лица
Украинский исполнитель Алексей Потапенко из дуэта "Потап и Настя Каменских" вернулся наконец в родную Украину, напомнив, что часть лица у него парализовало, сравнив себя по той причине с американским исполнителем Джастином Бибером.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
В Генпрокуратуре ЛНР произошел мощный взрыв — погиб прокурор Горенко и его заместительница
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации в центре Херсона
Московский ресторан «Кайф» Моргенштерна закрыт на 90 суток по решению суда
Китайскую делегацию не пустили на прощание с королевой Елизаветой II