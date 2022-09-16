Мощный взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР
Днём 16 сентября в здании Генеральной прокуратуры Луганской народной республики прозвучал мощный взрыв.
Российские журналисты и новостные Telegram-каналы уведомляют, что 16.09.22 в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной республики прогремел мощный взрыв. К текущему моменту доподлинно установлено, что в результате взрыва в Генпрокуратуре ЛНР есть погибшие и раненые, однако их количество уточняется.
Также известно, что сегодня вооружённые силы Украины обстреляли здание апелляционного суда и администрации Херсона в центре города, применив РСЗО "Химарс".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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