Мощный взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР

Днём 16 сентября в здании Генеральной прокуратуры Луганской народной республики прозвучал мощный взрыв.

Российские журналисты и новостные Telegram-каналы уведомляют, что 16.09.22 в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной республики прогремел мощный взрыв. К текущему моменту доподлинно установлено, что в результате взрыва в Генпрокуратуре ЛНР есть погибшие и раненые, однако их количество уточняется.

Также известно, что сегодня вооружённые силы Украины обстреляли здание апелляционного суда и администрации Херсона в центре города, применив РСЗО "Химарс".