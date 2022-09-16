Стремоусов заявил, что иностранные наемники используют резервистов ВСУ, как живой щит на Херсонщине
Зам главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о тактике интернациональных полков, которые сконцентрировались у границы области.
По его словам, ВСУ использует украинских резервистов в качестве живого щита, когда пытается идти на прорыв обороны.
Иностранные наемники под прикрытием ополченцев, пытаются в дальнейшем нарастить превосходство в контратаках.
Ранее о большом числе польских и американских наемников, в рядах контрнаступающих подразделений ВСУ, заявили власти Харьковской области, ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Тарас Медведев
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