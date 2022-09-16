Стремоусов заявил, что иностранные наемники используют резервистов ВСУ, как живой щит на Херсонщине

Зам главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о тактике интернациональных полков, которые сконцентрировались у границы области.

По его словам, ВСУ использует украинских резервистов в качестве живого щита, когда пытается идти на прорыв обороны.

Иностранные наемники под прикрытием ополченцев, пытаются в дальнейшем нарастить превосходство в контратаках.

Ранее о большом числе польских и американских наемников, в рядах контрнаступающих подразделений ВСУ, заявили власти Харьковской области, ЛНР и ДНР.