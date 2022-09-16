Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что украинская ракета попала прямо в его кабинет.
Днём пятницы солдаты вооружённых сил Украины произвели массированный ракетный обстрел по центру Херсона, попав в здание местной администрации не менее чем 5 снарядами. Известно, что в результате удара ВСУ по Херсону была ранена начальник департамента труда, а её водитель погиб.
Также заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что ракета армии Украины попала прямо в его кабинет, однако сам он не пострадал.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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