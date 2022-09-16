Марочко: разведка ЛНР обнаружила войска НАТО в Харьковской области

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что офицеры НАТО прибыли в подконтрольные Киеву территории Харьковщины.

Днём 16 сентября официальный представитель НМ Луганской народной республики Андрей Марочко публично заявил, что луганские разведчики выявили прибытие кадровых офицеров Североатлантического альянса на территории Харьковской области, подконтрольные вооружённым силам Украины.

По данным Марочка, натовские войска прибыли в Харьковщину с целью установления взаимодействия между западными и украинскими военными.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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