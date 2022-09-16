Марочко: разведка ЛНР обнаружила войска НАТО в Харьковской области
Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что офицеры НАТО прибыли в подконтрольные Киеву территории Харьковщины.
Днём 16 сентября официальный представитель НМ Луганской народной республики Андрей Марочко публично заявил, что луганские разведчики выявили прибытие кадровых офицеров Североатлантического альянса на территории Харьковской области, подконтрольные вооружённым силам Украины.
По данным Марочка, натовские войска прибыли в Харьковщину с целью установления взаимодействия между западными и украинскими военными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Потап вернулся в Украину, сравнив себя с Бибером из-за паралича лица
Украинский исполнитель Алексей Потапенко из дуэта "Потап и Настя Каменских" вернулся наконец в родную Украину, напомнив, что часть лица у него парализовало, сравнив себя по той причине с американским исполнителем Джастином Бибером.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
Центробанк России понизил ключевую ставку до 7,5% годовых
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации в центре Херсона
Войска Азербайджана вторглись в Армению на глубину в 7,5 километров
Китайскую делегацию не пустили на прощание с королевой Елизаветой II