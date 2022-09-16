Марочко: разведка ЛНР обнаружила войска НАТО в Харьковской области

Потап вернулся в Украину, сравнив себя с Бибером из-за паралича лица

Украинский исполнитель Алексей Потапенко из дуэта "Потап и Настя Каменских" вернулся наконец в родную Украину, напомнив, что часть лица у него парализовало, сравнив себя по той причине с американским исполнителем Джастином Бибером.

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