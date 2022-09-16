Uber стал жертвой атаки 18-летнего хакера, который сделал это довольно необычным способом

Хакеру, проникшему в компьютерную сеть глобальной компании VTC, всего 18 лет. В настоящее время Uber связывается с правоохранительными органами.

Uber подвергся крупной кибератаке с вечера четверга, которая вынудила его отключить большую часть своих компьютерных систем.

В сообщении в Твиттере глобальная компания VTC и доставки еды объясняет, что «в настоящее время реагирует на инцидент кибербезопасности», и указывает, что находится в контакте с полицией.

«Мы опубликуем дополнительную информацию, как только у нас будет больше», — сказали в Uber.

Как сообщает New York Times, имевшая доступ к скриншотам и внутренним документам, присланным экспертами по кибербезопасности, хакеру, взломавшему компьютерную сеть Uber, было всего 18 лет.

Он говорит, что отправил сообщение сотруднику Uber, утверждая, что он является менеджером по информационным технологиям компании. Сотрудника убедили предоставить пароль, который позволил хакеру получить доступ к системам Uber.

Затем коммуникационная система Uber Slack была отключена, и сотрудники получили сообщение от хакера: «Я объявляю, что я хакер, и что в Uber произошла утечка данных». После этой атаки сотрудникам Uber было приказано ни при каких обстоятельствах не использовать внутреннюю службу обмена сообщениями компании.

Хакер также имел бы доступ к системе Hacker One, программе вознаграждения за поиск ошибок и атак. Hacker One отключил доступ к внутренним документам Uber, опубликованным на его платформе.

На данный момент доступ к приложениям Uber и Uber Eats не пострадал.