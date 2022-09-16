Генпрокурор ЛНР Горенко ранен в результате взрыва в собственном кабинете

Российские журналисты уведомляют, что Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко получил ранения во время взрыва в Луганске.

Днём 16 сентября российские военные корреспонденты сообщили, что в Луганске произошёл взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР. По предварительной информации, в ведомстве могла быть заложена бомба представителями диверсионно-разведывательной группы армии Украины.

По данным российских СМИ, бомба была установлена прямо в кабинете Генпрокурора Луганской народной республики Сергея Горенко, в результате чего он получил ранения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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