Генпрокурор ЛНР Горенко ранен в результате взрыва в собственном кабинете
Российские журналисты уведомляют, что Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко получил ранения во время взрыва в Луганске.
Днём 16 сентября российские военные корреспонденты сообщили, что в Луганске произошёл взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР. По предварительной информации, в ведомстве могла быть заложена бомба представителями диверсионно-разведывательной группы армии Украины.
По данным российских СМИ, бомба была установлена прямо в кабинете Генпрокурора Луганской народной республики Сергея Горенко, в результате чего он получил ранения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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