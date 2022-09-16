Кадыров заявил о создании еще одного спецподразделения «Ахмат-1»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на территории страны создано еще одно специальное подразделение Отряда милиции особого назначения (ОМОН) «Ахмат-1».

Кадыров подчеркнул, что мужественное подразделение «Ахмат-1» будет находится под командованием командира ОМОНа «Ахмат-Грозный» в составе Управления Росгвардии по ЧР Анзора Бисаева. По словам Кадыров, спецподразделение уже приступает «к выполнению очередной оперативной задачи по зачистке Запорожской области».

Глава Чеченской Республики отметил, что создание нового специального подразделения «Ахмат-1» — это не предел того, что могут сделать чеченские бойцы. Ранее Кадыров заявлял, что именно спецподразделения «Ахмат» контролируют все занятые в Запорожской области стратегически важные позиции.

Кроме того, Кадыров сообщил о возвращении элитных бойцов чеченского спецназа на территорию Донецкой народной республики (ДНР) и анонсировал «интересный сюрприз» для украинских военных от специального подразделения «Ахмат».

Специальное подразделит «Ахмат» из состава сотрудников ОМОН находится в составе войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). «Ахмат» дислоцируется на территории Чеченской Республики и называется в честь первого президента страны в составе РФ — Ахмата Кадырова.