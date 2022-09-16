Генпрокурор ЛНР Горенко погиб из-за взрыва бомбы в Луганске

Генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко умер в результате теракта.

Днём 16 сентября местные луганские СМИ сообщили, что Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался в результате мощного взрыва в здании луганской Генеральной прокуратуры. По данным журналистов, бомба была заложена украинскими разведчиками прямо в рабочем кабинете Горенко.

Известно, что в результате взрыва в здании Генпрокуратуры ЛНР также ранен ещё один человек. Достоверность информации подтвердил российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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