Пресс-служба Минобороны России сообщила о ликвидации штаба центра "Юг" сил спецопераций Украины.

Днём 16 сентября пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков провёл очередной брифинг российского оборонного ведомства, сообщив, что за минувшие сутки ВС РФ уничтожили пункт штаба сил спецоперации Украины "Юг" в районе Очакова.

Примечательно, что ранее Владимир Путин неоднократно предупреждал Киев о нанесении ударов по пунктам принятия решений в случае интенсификации боевых действий со стороны ВСУ.