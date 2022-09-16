Войска РФ уничтожили центр спецопераций ВСУ «ЮГ» под Очаковым

Пресс-служба Минобороны России сообщила о ликвидации штаба центра "Юг" сил спецопераций Украины.

Днём 16 сентября пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков провёл очередной брифинг российского оборонного ведомства, сообщив, что за минувшие сутки ВС РФ уничтожили пункт штаба сил спецоперации Украины "Юг" в районе Очакова.

Примечательно, что ранее Владимир Путин неоднократно предупреждал Киев о нанесении ударов по пунктам принятия решений в случае интенсификации боевых действий со стороны ВСУ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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