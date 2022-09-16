Минобороны РФ: войска России уничтожили 400 солдат ВСУ под Северском в ДНР

Российские военные смогли уничтожить свыше 400 украинских солдат в районе Северска.

В пятницу Министерство обороны России сообщило, что военно-космические силы РФ нанесли высокоточный удар по пункту дислокации 80-ой десантно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины в городе Северск Донецкой народной республики, ликвидировав больше 400 солдат ВСУ.

По данным Минобороны России, вместе с личным составом российские войска также уничтожили 20 единиц бронированных машин ВСУ и больше 3 тысяч боеприпасов.