Минобороны РФ: войска России уничтожили 400 солдат ВСУ под Северском в ДНР

Российские военные смогли уничтожить свыше 400 украинских солдат в районе Северска.

В пятницу Министерство обороны России сообщило, что военно-космические силы РФ нанесли высокоточный удар по пункту дислокации 80-ой десантно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины в городе Северск Донецкой народной республики, ликвидировав больше 400 солдат ВСУ.

По данным Минобороны России, вместе с личным составом российские войска также уничтожили 20 единиц бронированных машин ВСУ и больше 3 тысяч боеприпасов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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