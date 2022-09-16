Войска России уничтожили базы «Кракена» в Купянске и Харькове

Солдаты ВС РФ успешно поразили пункты дислокации украинского нацбатальона "Кракен" в Харьковской области.

Днём 16 сентября пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл очередной брифинг ведомства, в рамках которого рассказал, что за минувшие сутки российские ВКС и ракетные войска нанесли удары по пунктам размещения украинского национального батальона "Кракен" в городах Харьков и Купянск.

Примечательно, что накануне Владимир Зеленский приезжал в Изюм Харьковской области, распложенный рядом с Купянском и Харьковым, а следовательно, был в зоне поражения российскими военными.