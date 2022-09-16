Китай введет санкции против двух глав оборонных компаний США
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что китайская сторона намерена ввести санкции против двух глав американских оборонных компаний.
Мао Нин отметил, что Китайская Народная Республика (КНР) идет на такие шаги для защиты интересов по безопасности и суверенитета страны. Китайское правительство уже приняло решение о введении санкций против двух глав оборонных компаний США.
Представитель МИД КНР подчеркнул, что китайской стороне доподлинно известно, что лица, против которых будут введены санкции, принимали участие в поставках вооружения. В частности, речь идет о председателе правления и главном исполнительном директоре компании Raytheon Technologies, а также президента и главного исполнительного директора Boeing Defense.
Ранее сообщалось, что Китайская Народная Республика внесла семь чиновников Тайваня в список сторонников независимости острова. Китайская сторона намерена в ближайшее время ввести против них санкции и довести их до международного уровня.
Введение санкций против глав оборонных компаний США связывают с эскалацией напряженности отношений между Пекином и Вашингтоном из-за поддержки последнего независимости Тайваня. Китай считает Тайвань своей провинцией с 1949 года (когда остров формально отделился от материкового правительства).
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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