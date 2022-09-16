Центробанк России понизил ключевую ставку до 7,5% годовых

По итогам заседаня совета директоров Центрального банка Российской Федерации, принято решение опустить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 7,5% годовых.

На сайте российского финансового регулятора сообщается, что решение о понижении ключевой ставки до 7,5% годовых было принято в ходе планового заседания совета директоров. Примечательно, что решение ЦБ РФ совпало с прогнозом большинства экспертов.

Экономисты несколько недель говорят о продолжающейся дефляции, как и завышенном курсе на национальную российскую валюту. По мнению экспертов, это все негативно сказывается на наполнении российского бюджета, поэтому так или иначе Центробанк России будет вынужден и дальше снижать ключевую ставку.

Снижение ключевой ставки продолжается с апреля 2022 года. После более чем двукратного повышения в начале марта, экономика Российской Федерации начала прогрессивное восстановления благодаря беспрецедентным мерам поддержки от правительства.

Повышение ключевой ставки в марте связывают с целью недопустимо обвального падения курса российского руля. Позднее в связи с жесткими ограничениями импорта и западными санкциями, национальная российская валюта начала неконтролируемо укрепляться.