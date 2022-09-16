Генеральный прокурор ЛНР и его заместитель погибли в результате теракта

Генеральный прокурор ЛНР Сергеей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли в результате взрыва бомбы.

В пятницу днём, 16 сентября 2022 года, в Луганске прогремел мощный взрыв. Ряд российских СМИ и крупных Telegram-канало сообщили, что в здании Генеральной прокуратуры ЛНР сдетонировало взрывное устройство, которое было установлено в кабинете генпрокурора ЛНР Сергея Горенко.

Полковник МВД ЛНР рассказал представителям прессы, что в результате раздавшегося взрыва, погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Отмечается, что в настоящее время здание оцеплено сотрудниками спецслужб, которые начали расследование по факту произошедшего в кабинете погибшего Горенко террористического акта.