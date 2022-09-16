Генеральный прокурор ЛНР и его заместитель погибли в результате теракта
Генеральный прокурор ЛНР Сергеей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли в результате взрыва бомбы.
В пятницу днём, 16 сентября 2022 года, в Луганске прогремел мощный взрыв. Ряд российских СМИ и крупных Telegram-канало сообщили, что в здании Генеральной прокуратуры ЛНР сдетонировало взрывное устройство, которое было установлено в кабинете генпрокурора ЛНР Сергея Горенко.
Полковник МВД ЛНР рассказал представителям прессы, что в результате раздавшегося взрыва, погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Отмечается, что в настоящее время здание оцеплено сотрудниками спецслужб, которые начали расследование по факту произошедшего в кабинете погибшего Горенко террористического акта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Потап вернулся в Украину, сравнив себя с Бибером из-за паралича лица
Украинский исполнитель Алексей Потапенко из дуэта "Потап и Настя Каменских" вернулся наконец в родную Украину, напомнив, что часть лица у него парализовало, сравнив себя по той причине с американским исполнителем Джастином Бибером.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
Делегация «Роскосмоса» не получила визы для конференции в Париже
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации в центре Херсона
Генеральный прокурор ЛНР и его заместитель погибли в результате теракта
Китайскую делегацию не пустили на прощание с королевой Елизаветой II