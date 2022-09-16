СМИ сообщили, что Владимира Познера экстренно доставили в больницу, журналист это опроверг

В последнее время 88-летний журналист редко появляется на публике, общественность это стало беспокоить.

Новость об экстренной госпитализации журналиста Владимира Познера распространили СМИ.

По их данным, у 88-летнего тележурналиста диагностировали коронавирус и доставили в 52-ю клинику Москвы, а его состояние оценивается как средней тяжести.

Однако чуть позже журналист опроверг тревожную новость, заявив, что у него все хорошо, сообщает СтарХит.

"Это все вранье, я не госпитализирован. Не знаю, кто пустил такой слух", — задался вопросом Владимир Владимирович.

Издание напоминает, что в свое время Познер два раза перенес рак. Но, благодаря своевременному вмешательству и мастерству медиков, болезнь отступила.

«Когда-то давно был трудный период в жизни, я считал, что умру в 33 года. Но видите: основательно ошибся. Удивляюсь тому, что чувствую себя хорошо. Играю в теннис, работаю, мне и в голову не приходит мысль о пенсии. Знаю, что не похож на 85-летнего человека, мне это очень приятно», — откровенно рассказал журналист несколько лет назад.