Российская Федерация занимает 1/6 часть суши или поменьше будет

Учителя Советского Союза нередко сообщали своим ученикам, что СССР занимает 1/6 часть ОБИТАЕМОЙ суши, тем самым доказывая величие социалистической Родины.

Современные россияне пошли еще дальше, они утверждают, что РФ занимает 1/6 суши планеты. Правда опровергнуть советских учителей практически невозможно, поскольку непонятно, что считать обитаемой сушей. Антарктида, Гренландия или Калахари с Сахарой являются обитаемыми или нет?

Но Российская Федерация точно не занимает 1/6 планеты. Общая площадь суши на Земле считается равной 149,94 млн кв. км. А территория Российской Федерации составляет примерно 17,13 млн кв. км. А это примерно 1/9 от всей твердой поверхности планеты.

А поветрие появилось из-за того, что в 1874 году географ Стрельбицкий оценил площадь Российской империи как 21,56 млн кв. км при общей площади суши планеты в 133,77 тех же единиц.