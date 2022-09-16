Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко умер от взрыва бомбы в своём кабинете

16 сентября генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко умер в результате теракта.

В пятницу днём в центре Луганска раздался взрыв: выяснилось, что взрывное устройство сдетонировало прямо в кабинете Генерального прокурора Луганской народной республики Сергея Горенко, в результате чего мужчина и его помощница погибли на месте.

По данным российских журналистов, после взрыва бомбы в здании Генпрокуратуры ЛНР всех жителей близлежащих домов Луганска экстренно эвакуируют на безопасное от эпицентра взрыва расстояние.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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