Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко умер от взрыва бомбы в своём кабинете
16 сентября генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко умер в результате теракта.
В пятницу днём в центре Луганска раздался взрыв: выяснилось, что взрывное устройство сдетонировало прямо в кабинете Генерального прокурора Луганской народной республики Сергея Горенко, в результате чего мужчина и его помощница погибли на месте.
По данным российских журналистов, после взрыва бомбы в здании Генпрокуратуры ЛНР всех жителей близлежащих домов Луганска экстренно эвакуируют на безопасное от эпицентра взрыва расстояние.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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