Исследование: руководители предпочитают брать на работу женатых и замужних, а не холостых
Исследования показывают, что люди, имеющие опыт в руководстве при приеме на работу отдают предпочтение женатым и замужним, а не холостым. При этом причины таким решения вполне очевидны.
С точки зрения психологии женатые и замужние люди склонны находить компромиссы, а иногда и беспрекословно выполнять «приказы», что приятно и полезно для любого руководителя компании, отдела или подразделения. Кроме того, если говорить о мужчинах, то женатые чаще стараются задержаться дольше на работе, а значит — выполнить больше задач.
Удивительно, но опросы руководителей и рядовых сотрудников показывают разные результаты! Если руководитель мотивированно отдает предпочтение женатым и замужним работникам, то работники напротив — считают, что перспективнее нанимать холостых.
Работники объясняют это тем, что женатые или замужние будут хотеть уйти пораньше, чтобы провести больше времени с семьей. Кроме того, их мысли будут заняты семейными рутинными проблемами при выполнении рабочих обязанностей. В действительности, конечно, все оказывается наоборот.
Исследования показывают, что «семейные» сотрудники не просто чаще задерживаются на работе, но еще и продуктивнее холостых. Логика заключается в том, что семейный человек делает все, чтобы отвлечься от личных хлопот и поэтому уделяет больше времени работе. При этом холостой чаще уходит раньше (особенно в пятницу), а его мысли заняты иными проблемами.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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