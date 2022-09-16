Психология бедности: люди сами себя программируют на нищету

Социологи считают, что большинство живущих в бедности людей в действительности имеют все шансы подняться по карьерной лестнице и приумножать свой капитал.

При этом многие люди сами себя убеждают в том, что никакого выхода из нищеты попросту нет и живут в бедности от осознанного возраста до глубокой старости.

Передачи по ТВ о людях, которых обманывают мошенники не редкость и, у всех их есть что-то общее — это люди с низким достатком и, как правило, с низким социальным статусом, который является вытекающим.

В интервью эти люди говорят, что с трудом скопили какую-то сумму, а потом отдали ее мошенникам предполагая приумножить капитал.

А потом делают вывод, что у них никогда не было и не будет много денег (что-то из разряда «нежили богато и нечего начинать»). Только вот бедность — это их выбор. Как правило, они получили среднее образование, могли двигаться вперед, но вместо этого «застряли» и начали жаловаться на жизнь, а потом и себя жалеть.

Социологи говорят, что человек, который убедил себя, что не станет богатым не сможет им стать, даже если ему подвернется шанс. Он просто будет считать себя недостойным и внутренняя установка не позволит двигаться вперед. Бедности не существует в физическом мире — она в голове.

Нет возможностей в городе — перееду, не повышают зарплату на работе — смени работу, не получается учится сложным профессиям — освой простую и стань в ней профессионалом, которому хочется платить больше, чем остальным.

Есть еще одна особенности программируемом бедности — такие люди не могут признать свои ошибки. Богатый человек признает ошибки, фиксирует убытки и продолжает двигаться вперед. Бедный человек при ошибке начнет оправдывать и жалеть себя, а также жаловаться всем окружающим на несправедливый мир.