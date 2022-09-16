Столтенберг примет участие в Генассамблее ООН
Глава НАТО Йенс Столтенберг примет участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
16 сентября пресс-служба Североатлантического альянса сообщила о том, что Генеральный секретарь блока НАТО Йенс Столтенберг пример участие в Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдёт с 20 по 26 сентября 2022 года в Нью-Йорке.
Отмечается, что Столтенберг будет присутствовать на уже ставшим традиционным «трансатлантическом ужине», организацией которого занимается Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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