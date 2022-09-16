В сериале «Игра в кальмара» может появится Леонардо Ди Каприо

Режиссер популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек заявил, что в продолжении кинокартины может появится американский актер Леонардо Ди Каприо.

Хван Дон Хек подчеркнул, что второй сезон популярного шоу не предусматривает участие голливудских звезд, однако в третьем сезоне — действия «Игры в кальмара» могут выйти за предел Южной Кореи. По словам режиссера, есть вероятность, что к сериалу присоединиться Леонардо Ди Каприо.

Ранее Леонардо Ди Каприо заявил, что является большим поклонником сериала «Игра в кальмара». По его словам, если время и возможности позволят, он может сам попроситься присоединиться к съемкам.

Режиссер сериала добавил, что съемки второго сезона шоу уже утверждены и начнутся в следующем году. Выход ожидается в 2024 году. Создатели проекта обещают, что второй сезон будет не менее захватывающий, чем первый, а третий скорее всего выйдет за южнокорейские границы.

Исполнитель главной роли в «Игре в кальмара» Ли Джон Джэ не так давно одержал победу в престижной телевизионной премии «Эмми» в номинации «Лучший драматический актер».